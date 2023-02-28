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Gündem, Asrın felaketi

Milli Savunma Bakanı Akar: Depremlerin ardından yaklaşık 42 bin Suriyeli ülkesine döndü

Ferdi Türkten   | 28.02.2023
Milli Savunma Bakanı Akar: Depremlerin ardından yaklaşık 42 bin Suriyeli ülkesine döndü

Ankara

Milli Savunma Bakanı Akar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaklaşık 42 bin Suriyelinin gönüllü olarak ülkesine döndüğünü bildirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Antakya AFAD‘da Proje Alanları Koordinasyon Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

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