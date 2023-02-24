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Gündem, Asrın felaketi

Milli Savunma Bakanı Akar depremden etkilenen Osmaniye'deki çalışmaları inceledi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'deki çalışmaları inceledi, çadır kentte vatandaşlarla bir araya geldi.

Sarp Özer   | 24.02.2023
Milli Savunma Bakanı Akar depremden etkilenen Osmaniye'deki çalışmaları inceledi Fotoğraf: Arif Akdoğan/AA

Osmaniye

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen depremlerin hemen ardından beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile Mehmetçiğin deprem bölgesindeki nöbet, devriye, arama kurtarma ve yaşam destek faaliyetlerini yerinde takip eden Akar, Osmaniye'deki çalışmaları inceledi.

Depremin yaralarının sarılmasına yönelik Türk Silahlı Kuvvetlerinin faaliyetlerini incelemek için geldiği kentte, AFAD Koordinasyon Merkezi'ne giden Akar, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

"Yaralarımızı saracağız"

Türkiye'nin, asrın felaketinin ardından yaraları sarmak için el ele verdiğini ifade eden Akar, "Acımız, kederimiz büyük. Bu yaraları sarmak için ilk günden itibaren asil milletimizle birlikte omuz omuza çalışarak tek yumruk, tek yürek olarak inşallah tüm bu sıkıntıların üstesinden gelecek, yaralarımızı saracağız." diye konuştu.

Bakan Akar, bu süreçte gösterilen dayanışmadan dolayı dost ve kardeş ülkelere de teşekkür etti.

Akar ve beraberindekiler, çadır kente giderek depremzedelerle bir araya geldi. Vatandaşlarla konuşan, taleplerini dinleyen Akar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kurulan Psikososyal Destek Çocuk Alanı'nı da ziyaret etti.

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