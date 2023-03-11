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Gündem, Asrın felaketi

Milli Savunma Bakanı Akar, Arsuz'daki çalışmaları inceledi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, depremden etkilenen Hatay'ın Arsuz ilçesinde yaraların sarılmasına yönelik devam eden çalışmaları inceledi.

Sarp Özer  | 11.03.2023 - Güncelleme : 11.03.2023
Milli Savunma Bakanı Akar, Arsuz'daki çalışmaları inceledi Fotoğraf: Arif Akdoğan/AA

Ankara

Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile depremden etkilenen iller arasında yer alan Hatay'daki faaliyetlerine devam ediyor.

Bu kapsamda Antakya'da incelemelerde bulunan Akar, Arsuz'a geçerek depremin yaralarının sarılmasına yönelik devam eden çalışmaları inceledi.

İlk olarak AFAD Koordinasyon Merkezi'ne geçen Akar, çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Buradan beraberindeki Orgeneral Güler ile Ayla-Naci Uyar Okulunun bahçesinde kurulan çadır kente giden Akar, depremzede vatandaşlarla bir araya geldi, onların taleplerini dinledi, çocuklarla yakından ilgilendi.

Çadır kentteki sosyal markette de incelemelerde bulunan Akar, daha sonra depremzedelerin kullanımına açılan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait Gülcihan ve Uluçınar özel eğitim merkezlerine geçti.

Burada vatandaşlarla bir araya gelen Akar'a depremzedeler, askeri kampların kendilerine açılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. "Çok teşekkür ediyoruz, bize her şeyi unutturdunuz. Allah sizleri var etsin, Allah devletimize zeval vermesin." ifadelerini kullanan vatandaşlara Bakan Akar, "Devlet millet el ele, omuz omuza hep beraber bu yaraları hep beraber saracağız. Devlet, millet olarak bir ve beraberiz." karşılığını verdi.

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