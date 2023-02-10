Dolar
18.84
Euro
20.13
Altın
1,862.21
ETH/USDT
1,541.50
BTC/USDT
21,800.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İskenderun Mustafa Kemal Mahallesi’nde yıkılan 5 katlı apartmanda enkaz altında kalan 4 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.
logo
Gündem, Asrın felaketi

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Hatay'da kurtarma çalışmalarına katıldı

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Hatay'da depremzedelere yardım çalışmalarında yer aldı.

Musa Samur   | 10.02.2023
Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Hatay'da kurtarma çalışmalarına katıldı Fotoğraf: Fırat Taşdemir/AA

Hatay

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ekipleriyle Hatay'da bulunan Avrupa ve dünya şampiyonu Rıza Kayaalp, çalışmalara destek verdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV'nin hazırladığı videoda, depremde yıkılan Hatay Müftülük Binası enkazı önünde konuşan Rıza Kayaalp, "enkazdan insan sesi duyması üzerine" ekiplere seslendiğini dile getirdi.

TDV ekipleriyle kurtarma çalışmalarında görüntülendiği videonun alt yazısında ise milli güreşçinin, şu ifadelerine yer verildi:

"Bizden destek isteyen bir vatandaşımızın sesine kulak verdik ve sonunda 3 gündür ulaşılamayan ablamızın naaşını çıkarmayı başardık.

İyi şeylere de destek ve şahit olduk. AFAD, AKUT, özel kuvvetler, STK'larla destek verip bir ablamızı kurtarıp ellerimizle taşıdık. İyilik bu millete çok yakışıyor."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Siemens AG ile Siemens Healthineers'ten deprem bölgesine 1 milyon avroluk destek
Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopterleri deprem bölgesine 130 saat uçuş yaptı
Allianz, depremlerden etkilenen bölgeler için 120 milyon lira destek sağlıyor
Samsunlu 5 yaşındaki Ömer harçlığıyla aldığı çikolataları deprem bölgesine gönderdi
THY'den yurt içi ve deprem bölgesi bağlantılı yurt dışı uçuşlara ücretsiz değişiklik hakkı

Benzer haberler

Siemens AG ile Siemens Healthineers'ten deprem bölgesine 1 milyon avroluk destek

Siemens AG ile Siemens Healthineers'ten deprem bölgesine 1 milyon avroluk destek

Allianz, depremlerden etkilenen bölgeler için 120 milyon lira destek sağlıyor

Kremlin: Türkiye’ye depremlerden ötürü verdiğimiz destek sürecek

Deprem bölgesine oyuncaklarını gönderen çocukların notları yüreklere dokunuyor

Deprem bölgesine oyuncaklarını gönderen çocukların notları yüreklere dokunuyor
"Asrın felaketi"nde KKTC voleybol takımı kafilesinden 16 kişi Adıyaman'da yaşamını yitirdi

"Asrın felaketi"nde KKTC voleybol takımı kafilesinden 16 kişi Adıyaman'da yaşamını yitirdi
Türkiye'ye yurt dışından gelen arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor

Türkiye'ye yurt dışından gelen arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet