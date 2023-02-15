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Gündem, Asrın felaketi

Mete Gazoz, olimpiyat şampiyonu olduğu okunu depremzedeler için açık artırmaya çıkardı

Erkan Tiryaki   | 15.02.2023
Mete Gazoz, olimpiyat şampiyonu olduğu okunu depremzedeler için açık artırmaya çıkardı

Ankara

Milli okçu Mete Gazoz, altın madalya kazandığı 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kullandığı oku açık artırmaya çıkardığını ve gelecek geliri "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocuklarının eğitiminde kullanılması için bağışlayacağını bildirdi.

Mete Gazoz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Socrates Dergi tarafından, geliri depremden etkilenen çocuklarımızın eğitiminde kullanılmak üzere başlatılan açık artırmada ben de şampiyon olduğum 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda kullandığım okumu bağışladım. Şu an için güncel teklif 80 bin lira. Teklif vermek ve diğer birçok kıymetli eşyanın açık artırmasına katılmak için SocratesSahada.com adresini ziyaret edebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

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