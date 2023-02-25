Dolar
18.88
Euro
19.91
Altın
1,811.22
ETH/USDT
1,598.00
BTC/USDT
22,983.00
BIST 100
5,058.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi - VTR
logo
Gündem, Asrın felaketi

Meslek lisesi öğretmen ve öğrencileri depremzedelerin gönüllü terzisi oldu

Osmaniye Rahime Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, konteynerde oluşturdukları dikiş atölyesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedelere gönüllü terzilik yapıyor.

Tahir Turan Eroğlu, Fikret Kavğalı   | 25.02.2023
Meslek lisesi öğretmen ve öğrencileri depremzedelerin gönüllü terzisi oldu Fotoğraf: Tahir Turan Eroğlu/AA

Osmaniye

Moda Tasarımı Teknolojileri Alanı öğretmen ve öğrencileri, Fakıuşağı Mahallesi'ndeki eğitim yerleşkesinde Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce kendilerine tahsis edilen konteyneri dikiş atölyesine dönüştürdü.

Atölyede, afetzedelere ulaştırılan kıyafetlerin bedenlerine göre tadilatları gerçekleştiriliyor.

"Yaraların sarılması için elimizden geleni yapıyoruz"

Okul müdürü Sibel Altun, AA muhabirine, depremlerin ardından yaraların sarılması için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, faaliyete depremzedeler için ekmek üretimiyle başladıklarını söyledi.

Altun, kendilerinin de depremzede olduğunu ancak mümkün mertebe bir şeyler yaptıklarını anlatarak, günde 35 bin ekmek ürettiklerini, her geçen gün hizmetlerini çeşitlendirdiklerini kaydetti.

Bu kapsamda kurdukları dikiş atölyesinde depremzedelere yardım yoluyla ulaştırılan giysilerin kısaltma, daraltma gibi tadilat işlemlerini yaptıklarını dile getiren Altun, şöyle devam etti:

"Buradaki insanların her türlü ihtiyacı düşünülüyor. Verilen yardımın bir anlamı olması gerekiyor. İnsanlar bakıyor pantolon kendisine büyük geliyor, alamıyor. Bu atölyenin olduğunu bilip buraya getirmesiyle bedenine göre ayarlanıp artık giyebilecek. Bu sayede yardımlar yerine ulaşmış olacak. Çalışan öğrencilerime, öğretmenlerime teşekkür ediyorum. Konteyner, istenildiği sürece kalacak. Buradaki insanlar, 'Tamam, ihtiyacımız kalmadı' diyene kadar kalabilir."

"Okullarımız insanlara hizmet veriyor"

Altun, herkes elinden geleni yaptığını vurgulayarak, "O gece evimden ayrıldığımdan beri 'İnsanlarımıza nasıl faydalı olabiliriz.' diye baktık. O günden beri hiç evimize uğramadık, kullanılabilir durumda değil. Kamu görevlileri, kendilerini düşünmeden ne gerekiyorsa yapıyor. Türkiye'de teşkilatlanma noktasında Milli Eğitimin ne kadar iyi olduğu, bu deprem sürecinde gözlenmiş oldu. Öğretmenler, okul müdürleri, idareciler olarak her okul kendi alanında yapması gerekeni yapıyor. Okullarımız, insanlara hizmet veriyor." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Bozdağ: Depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalarda 184 şüpheli tutuklandı
Kocaeli'deki Yuvacık Barajı'nın su seviyesi yüzde 27 ölçüldü
Bakü'de, Türkiye'deki depremzedeler için kermes düzenlendi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Devletimiz var gücüyle depremzedelerin yaralarını sarıyor
Enkazdakilerin büyük bölümünü birbirlerine sarılmış halde buldular

Benzer haberler

Meslek lisesi öğretmen ve öğrencileri depremzedelerin gönüllü terzisi oldu

Meslek lisesi öğretmen ve öğrencileri depremzedelerin gönüllü terzisi oldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet