Mersinli kadın çiftçi umre için biriktirdiği parayı depremzedelere bağışladı
Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan çiftçi Emine Şen, umre için biriktirdiği 27 bin lirayı, depremzedelere yardım için Türkiye Diyanet Vakfı yetkililerine teslim etti.
Mersin
Karaahmetli Mahallesi'nde çiftçilik yapan 6 çocuk annesi 70 yaşındaki Şen, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenenlere destek olmak için Erdemli Müftülüğüne başvurdu.
Umre için biriktirdiği 27 bin lirayı vakfa bağışlayan Şen'e, İlçe Müftüsü Hasan Küçük tarafından makbuz verildi.
Küçük, yaptığı açıklamada, "Anadolu insanı, yıllarca elinin emeği ve alın teriyle biriktirdiğini, özel ibadetinden vazgeçerek depremin yaralarını sarmak için bize teslim etti. Biz de Emine teyzenin bize yapmış olduğu hayrı, bir kuruşuna varıncaya kadar depremzede kardeşlerimize ulaştıracağız." ifadesini kullandı.
Emine Şen de depremlerle ilgili izlediği haberlerden etkilendiğini dile getirdi.
Bu parayı uzun yıllardır biriktirdiğini belirten Şen, "Ben bir çiftçiyim. Tarlamdan kazandığım 5, 10, 100 lirayı 20 yıl biriktirdim. Kuruş kuruş biriktirdiğim umre parasını depremzedeler için buraya getirdim." dedi.
Çiftçinin oğlu Hasan Şen de annesinin bağışından dolayı mutlu olduklarını ifade etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.