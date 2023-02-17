Dolar
18.86
Euro
20.16
Altın
1,843.26
ETH/USDT
1,693.70
BTC/USDT
24,374.00
BIST 100
5,026.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenen Miraç Kandili programında depremzedeler için dua ediyor
logo
Gündem, Asrın felaketi

Mersinli berber çift, yurda yerleştirilen depremzedeleri ücretsiz tıraş ediyor

Mersin'in Aydıncık ilçesinde berberlik yapan karı koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından öğrenci yurdunda misafir edilen afetzedelerin saç sakal kesimi ve cilt bakımını ücretsiz yapıyor.

İbrahim Gök   | 17.02.2023
Mersinli berber çift, yurda yerleştirilen depremzedeleri ücretsiz tıraş ediyor Fotoğraf: İbrahim Gök/AA

Mersin

Hürriyet Mahallesi'nde berber dükkanı işleten Cemal ve Hamide Bayır çifti, afetzedelere destek olmak için gönüllü hizmet vermeye başladı.

Aydıncık Anadolu Lisesinin öğrenci yurdunda barınan depremzedeleri iş yerinde ağırlayan çift, saç ve sakal kesimi ile cilt bakımını ücretsiz gerçekleştiriyor.

Cemal Bayır, AA muhabirine, depremlerin ardından ilçeye gelenlere destek olmaya çalıştıklarını söyledi.

İyilik seferberliğine katkı sunmak istediklerini belirten Bayır, "Yurtta kalan depremzedelere yardımcı oluyoruz, tıraşlarından ücret almıyoruz. Bizim de katkımız olsun istiyoruz." dedi.

Hamide Bayır da depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Depremin ardından Antakya'dan ilçeye gelen Hasan Çelikel ise afet nedeniyle tıraş olamadığını ifade ederek, "Arkadaşlar halimizi görünce bizi berbere getirdi. Burada tıraşımızı da yapıyorlar, yemeğimizi de veriyorlar. Allah devletimize zeval vermesin. Hayırseverlere bol kazançlar diliyorum." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Soylu: Depremlerde şu ana kadar 39 bin 672 vatandaşımızı kaybettik
Miraç Kandili dualarla idrak edildi
Bakan Çavuşoğlu'ndan yurt dışından gelen arama kurtarma ekiplerine teşekkür videosu
Adıyaman'da yıkılan otelin sahibi ve yöneticisi 3 şüpheli tutuklandı
Deprem bölgelerinde Miraç Kandili dualarla idrak edildi

Benzer haberler

Bakan Soylu: Depremlerde şu ana kadar 39 bin 672 vatandaşımızı kaybettik

Bakan Soylu: Depremlerde şu ana kadar 39 bin 672 vatandaşımızı kaybettik

Adıyaman'da yıkılan otelin sahibi ve yöneticisi 3 şüpheli tutuklandı

Deprem bölgelerinde Miraç Kandili dualarla idrak edildi

Mersinli berber çift, yurda yerleştirilen depremzedeleri ücretsiz tıraş ediyor

Mersinli berber çift, yurda yerleştirilen depremzedeleri ücretsiz tıraş ediyor
Somali'de Türkiye'deki depremzedeler için 2 günde 4 milyon dolar toplandı

Somali'de Türkiye'deki depremzedeler için 2 günde 4 milyon dolar toplandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan depremin 248'inci saatinde enkazdan kurtarılan Aleyna ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan depremin 248'inci saatinde enkazdan kurtarılan Aleyna ile telefonda görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet