Dolar
18.86
Euro
20.16
Altın
1,843.26
ETH/USDT
1,693.70
BTC/USDT
24,374.00
BIST 100
5,026.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenen Miraç Kandili programında depremzedeler için dua ediyor
logo
insana dair, Asrın felaketi

Mersin'de yaşayan Güney Koreli kadın, depremzedelere yardım seferberliğine katıldı

Mersin'in Mezitli ilçesinde yaşayan Güney Koreli kadın, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından belediye tarafından oluşturulan yardım merkezinde gönüllü çalışıyor.

Aleyna Coşkun   | 17.02.2023
Mersin'de yaşayan Güney Koreli kadın, depremzedelere yardım seferberliğine katıldı Fotoğraf: Aleyna Coşkun/AA

Mersin

Mezitli Belediyesince hizmet binası önünde kurulan yardım merkezinde diğer gönüllülerle gıda, kıyafet ve hijyen kolileri hazırlayan Misa, kente gelen depremzedelere de destek oluyor.

Misa Shin, AA muhabirine, İzmir'de 30 Ekim 2020'deki depreme sokaktayken yakalandığını ve sarsıntıyı hissettiğini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremleri de Mersin'de hissettiğini belirten Misa, "Yaşanan depremler beni çok üzdü. Elimden geldiğince yardım ediyorum ama yine de kendimi kısıtlı hissediyorum. Geliyorum, burada yardım ediyorum. Bu yardımları yabancı arkadaş gruplarım içinde tanıtıyorum. Elimden bu geliyor ama her zaman daha fazlasını yapmak istiyorum." diye konuştu.

Çalışmalara devam edeceğini belirten Misa, insanlara faydalı olmanın güzel bir duygu olduğunu ifade etti.

Merkezde görev yapan gönüllü Canan Darıcılı da Misa'nın depremzedeler için elinden geleni yaptığını dile getirdi.

Zaman zaman merkezde duygusal anların yaşandığını aktaran Darıcılı, "Güney Koreli arkadaşımızla beraber depremzedeler için paylaşım içerisine girdik. Shin, koşa koşa belediyemize gelip 'Ben de çalışmak, bir şeyler yapmak istiyorum.' dedi. Ne istersek onu yapıyor. 10 gündür sabah akşam devamlı olarak birlikte çalışıyoruz. Hem temiz yüzüyle hem temiz kalbiyle bütün depremzedeler için mücadele etmekten onur ve gurur duyuyor." sözlerine yer verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Soylu: Depremlerde şu ana kadar 39 bin 672 vatandaşımızı kaybettik
Miraç Kandili dualarla idrak edildi
Bakan Çavuşoğlu'ndan yurt dışından gelen arama kurtarma ekiplerine teşekkür videosu
Adıyaman'da yıkılan otelin sahibi ve yöneticisi 3 şüpheli tutuklandı
Deprem bölgelerinde Miraç Kandili dualarla idrak edildi

Benzer haberler

Ankara'daki AK Partili belediyeler deprem seferberliğini sürdürüyor

Ankara'daki AK Partili belediyeler deprem seferberliğini sürdürüyor

Mersin'de yaşayan Güney Koreli kadın, depremzedelere yardım seferberliğine katıldı

İDDEF'ten Adıyaman'daki depremzedelere yardım eli

Kamu bankalarından deprem bölgelerine toplamda 72 milyar liralık destek

Kamu bankalarından deprem bölgelerine toplamda 72 milyar liralık destek
BAE, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için bugüne kadar 97 yardım uçağı gönderdi

BAE, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için bugüne kadar 97 yardım uçağı gönderdi
Turkish Cargo, Arsenal Vakfı ve Türk kuruluşlarından gelen yardımları Adana'ya ulaştıracak

Turkish Cargo, Arsenal Vakfı ve Türk kuruluşlarından gelen yardımları Adana'ya ulaştıracak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet