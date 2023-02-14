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Hatay’ın Antakya ilçesindeki Farklı Yaşam Rende Sitesi enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin şiddetini ortaya koyan görüntüler, güvenlik kameralarına yansıdı.-VTR-
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insana dair, Asrın felaketi

Mersin'de gönüllü kadınlar depremzedeler için kıyafet dikiyor

Mersin'de faaliyet gösteren tekstil atölyesi işletmecisi ve gönüllü kadınlar, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için kıyafet dikiyor.

Selahattin Özbozkurt   | 14.02.2023
Mersin'de gönüllü kadınlar depremzedeler için kıyafet dikiyor Fotoğraf: Selahattin Özbozkurt/AA

Mersin

Tarsus ilçesindeki atölyenin işletmecisi Nurcan Yıldız, depremzedelere yardım amacıyla ilçede gönüllü çalışabilecek kadınlarla irtibata geçti. Mesaiye başlayan kadınların, ihtiyaç listelerine göre ürettiği kıyafet ve iç çamaşırlar, deprem bölgesine gönderiliyor.

Yıldız, AA muhabirine, gönüllü kadınlardan oluşan ekiple, başta çocuklar olmak üzere depremzedeler için özel üretime geçtiklerini anlattı.

Öncelikle depolardaki bot, ıslak mendil, çorap, su, mont, eşofman ve çocuk kıyafetlerini afet bölgesine gönderdiklerini anlatan Yıldız, "Sonra ihtiyaç doğrultusunda bebek giysileri, çarşaf, iç çamaşır, mont dikmeye başladık." dedi.

Kente gelen depremzedelere de yardımcı olduklarını belirten Yıldız, "Neye ne kadar ihtiyaç varsa gönüllü kadınlarımızla atölyemizde üretmeye devam edeceğiz. Bu yaşanan felaket ülkemizi tek yürek yaptı. İnsanlarımızın acılarına merhem olabiliyorsak ne mutlu bize." diye konuştu.

Yıldız, kıyafet yardımlarının yanı sıra depremden etkilenenlere 3,5 ton gıda yardımında bulunduklarını kaydetti.

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