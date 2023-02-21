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Gündem, Asrın felaketi

Mersin'de depremlerden etkilenen 8 katlı bina tahliye edildi

Mersin'in Mezitli ilçesinde, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerden hasar gördüğü değerlendirilen 8 katlı bina boşaltıldı.

Aleyna Coşkun   | 21.02.2023
Mersin'de depremlerden etkilenen 8 katlı bina tahliye edildi Fotoğraf: Aleyna Coşkun/AA

Mersin

Dün akşam merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından Tece Deniz Mahallesi'nde 40 daireden oluşan 8 katlı bitişik nizamdaki sitede hasar oluştuğu ihbarı yapıldı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Mezitli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri binada incelemelerde bulundu.

Yetkililer, yapıda "öne doğru oturma" olduğunu tespit etti.

Bina sakinleri, polis ve zabıta görevlileri nezaretinde tahliye edildi.

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