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Gündem, Asrın felaketi

Meksikalı arama-kurtarma ekibi İstanbul Havalimanı'ndan ülkesine uğurlandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesindeki çalışmalarını tamamlayan Meksikalı arama-kurtarma ekibi, İstanbul Havalimanı'ndan ülkesine uğurlandı.

Kenan Irtak   | 17.02.2023
Meksikalı arama-kurtarma ekibi İstanbul Havalimanı'ndan ülkesine uğurlandı

İstanbul

Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde, Dışişleri Bakanlığı ile İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA yetkililerince karşılanan 12 kişilik Meksikalı ekip için uğurlama töreni düzenlendi.

Törende konuşan Meksika'nın İstanbul Konsolos Vekili Jose Eduardo Buenrostro Vielmas, konsolosluk olarak arama-kurtarma faaliyetleri için Türkiye'de bulunan ekibe minnettar olduklarını söyledi.

Vielmas, depremin hemen ardından ekibin kendileriyle irtibata geçtiğini belirterek "Ekibimiz hemen yardım elini bize uzattı ve çok gururluyuz. Depremden dolayı çok üzgünüz. Ekibimiz her zaman bize yardım etmeye devam edecek. dedi.

Ekibin lideri İsac Luna Lomeli de deprem bölgesinde gördüklerinden dolayı çok üzgün olduğunu dile getirdi.

Deprem bölgesinde ellerinden geleni yaptıklarını kaydeden Lomeli, "Biz kardeş ülke olarak her zaman yardım eli uzatmaya hazırız. Bu tür durumlarda halkın neler çektiğini anlayabiliyoruz ve hemen geldik." ifadelerini kullandı.

Plaket takdim edilen Meksikalı ekip, fotoğraf çekiminin ardından alkışlarla ülkesine uğurlandı.

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