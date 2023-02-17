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Gündem, Asrın felaketi

Mehmetçik'ten depremzede çocuğa moral ziyareti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altından kurtulan 4,5 yaşındaki Fatma Ela Aşıcı'yı hastanede ziyaret eden Mehmetçiğin görüntülerini paylaştı.

Zafer Fatih Beyaz   | 17.02.2023
Mehmetçik'ten depremzede çocuğa moral ziyareti

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, hastanede Fatma Ela Aşıcı'yı ziyaret eden askerlerin görüntülerine yer verildi.

Paylaşımda, "Söz konusu çocuklar olunca Mehmetçik için dünya durur. Depremden sağ kurtarılan 4,5 yaşındaki Fatma Ela Aşıcı'yı hastanede ziyaret eden asker amcaları, onunla oyunlar oynayarak Fatma Ela'mıza moral oldular. Seni çok seviyoruz Fatma Ela, yüzün hep gülsün." ifadeleri kullanıldı.

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