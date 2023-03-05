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Yaşam, Asrın felaketi

Mehmetçik Okullarındaki depremzede çocuklardan askerlere duygu dolu mektuplar ve resimler

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin etkilediği illerde açılan Mehmetçik Okullarında eğitimlerine devam eden çocuklar, çizdikleri resimler ve yazdıkları mektuplarla asker ağabeylerine teşekkür etti.

Sefa Şahin   | 05.03.2023
Mehmetçik Okullarındaki depremzede çocuklardan askerlere duygu dolu mektuplar ve resimler

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) işbirliğinde deprem bölgesindeki çadır kent ve konteyner kent alanlarında açılan Mehmetçik Okullarında eğitim sürüyor.

Deprem bölgesinde faaliyetlerine devam eden Mehmetçik, okullarda eğitim gören çocukları da yalnız bırakmadı.

Depremzede çocuklar da çizdikleri resimler ve yazdıkları mektuplarla asker ağabeylerine teşekkür etti.

MSB, sosyal medya hesabından, "Mehmetçik Okullarında eğitimlerine devam eden evlatlarımızın kaleminden asker abilerini duygulandıran resim ve mektuplardan bazıları." notuyla çocukların duygu dolu resimlerini ve mektuplarını paylaştı.

Asker ve çocuk çizili bir resimde, "Canım abim Yunus abiye. Seni Seviyorum Yunus abi. Sen bizi koruyorsun, teşekkür ederim." ifadesi yer aldı.

Başka bir öğrenci de "Asker abi sana bir şey söylemek istiyorum. Seni çok seviyorum, sen iyi bir adamsın. Asker abi bana iyi davrandığın için teşekkürler." cümlelerini yazdı.

Bir başka resimde de Mehmetçik Okulu ve askerlerin çizildiği görüldü.

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