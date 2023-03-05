Mehmetçik Okullarındaki depremzede çocuklardan askerlere duygu dolu mektuplar ve resimler
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin etkilediği illerde açılan Mehmetçik Okullarında eğitimlerine devam eden çocuklar, çizdikleri resimler ve yazdıkları mektuplarla asker ağabeylerine teşekkür etti.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) işbirliğinde deprem bölgesindeki çadır kent ve konteyner kent alanlarında açılan Mehmetçik Okullarında eğitim sürüyor.
Mehmetçik Okullarında eğitimlerine devam eden evlatlarımızın kaleminden asker abilerini duygulandıran resim ve mektuplardan bazıları…— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 5, 2023
Türkiye Tek Yürek 🇹🇷 pic.twitter.com/8ZIwtFsIf6
Deprem bölgesinde faaliyetlerine devam eden Mehmetçik, okullarda eğitim gören çocukları da yalnız bırakmadı.
Depremzede çocuklar da çizdikleri resimler ve yazdıkları mektuplarla asker ağabeylerine teşekkür etti.
MSB, sosyal medya hesabından, "Mehmetçik Okullarında eğitimlerine devam eden evlatlarımızın kaleminden asker abilerini duygulandıran resim ve mektuplardan bazıları." notuyla çocukların duygu dolu resimlerini ve mektuplarını paylaştı.
Asker ve çocuk çizili bir resimde, "Canım abim Yunus abiye. Seni Seviyorum Yunus abi. Sen bizi koruyorsun, teşekkür ederim." ifadesi yer aldı.
Başka bir öğrenci de "Asker abi sana bir şey söylemek istiyorum. Seni çok seviyorum, sen iyi bir adamsın. Asker abi bana iyi davrandığın için teşekkürler." cümlelerini yazdı.
Bir başka resimde de Mehmetçik Okulu ve askerlerin çizildiği görüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.