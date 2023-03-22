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Gündem, Asrın felaketi

Mehmetçik, Malatya'da depremzedelere yardım faaliyetlerini sürdürüyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 41'inci Komando Tugay Komutanlığı personelinin Malatya'daki depremzedelere yönelik yardım faaliyetlerine devam ettiğini bildirdi.

Utku Şimşek  | 22.03.2023 - Güncelleme : 22.03.2023
Mehmetçik, Malatya'da depremzedelere yardım faaliyetlerini sürdürüyor

Ankara

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Vize Kırklareli'nde konuşlu 41'inci Komando Tugay Komutanlığımız, Malatya'daki yardım faaliyetlerini sürdürürken bir yandan da çocuklarla birlikte çeşitli etkinliklere katılıyor." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, Mehmetçik'in çadır kentlerde kalan çocuklarla gerçekleştirdiği etkinlikler ve yardım faaliyetleri sırasında kaydedilen görüntüler de yer aldı.

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