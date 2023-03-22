Mehmetçik, Malatya'da depremzedelere yardım faaliyetlerini sürdürüyor
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 41'inci Komando Tugay Komutanlığı personelinin Malatya'daki depremzedelere yönelik yardım faaliyetlerine devam ettiğini bildirdi.
Ankara
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Vize Kırklareli'nde konuşlu 41'inci Komando Tugay Komutanlığımız, Malatya'daki yardım faaliyetlerini sürdürürken bir yandan da çocuklarla birlikte çeşitli etkinliklere katılıyor." ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda, Mehmetçik'in çadır kentlerde kalan çocuklarla gerçekleştirdiği etkinlikler ve yardım faaliyetleri sırasında kaydedilen görüntüler de yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.