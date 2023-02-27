Mehmetçik depremzede çocukların yaralarını sarıyor
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin tahliye edilen bölgelerden Ankara'ya getirilen depremzede çocuklarla bir araya geldiğini bildirdi.
Ankara
MSB'den yapılan açıklamada, "Sadece deprem bölgesindeki çocuklarımızı değil, Ankara'ya tahliye edilen çocuklarımızı da yalnız bırakmıyoruz. Bakanlığımızın Gazi Uyumevinde misafir ettiğimiz çocuklarımızı ziyaret ederek onlara hediyeler verdik, oyunlarına eşlik ettik ve beraber hikayeler okuduk." ifadelerine yer verildi.
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Sadece deprem bölgesindeki çocuklarımızı değil, Ankara’ya tahliye edilen çocuklarımızı da yalnız bırakmıyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 27, 2023
Bakanlığımızın Gazi Uyumevi'nde misafir ettiğimiz çocuklarımızı ziyaret ederek onlara hediyeler verdik, oyunlarına eşlik ettik ve beraber hikâyeler okuduk. pic.twitter.com/zKErqJDF6Q