Mehmetçik depremlerin ardından Hatay'ın asayişi için devriye görevi yapıyor
Türk Silahlı Kuvvetlerince, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'ın asayişi için devriye görevine aralıksız devam edildiği bildirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Mehmetçiklerimiz, devletimizin ilgili kurumlarıyla koordineli olarak Hatay'ın asayişi için devriye görevine aralıksız devam ediyor. Birlikte güçlüyüz." ifadesi kullanıldı.
Mehmetçiklerimiz, devletimizin ilgili kurumlarıyla koordineli olarak Hatay'ın asayişi için devriye görevine aralıksız devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 10, 2023
Birlikte Güçlüyüz 🇹🇷 pic.twitter.com/fIvU1cb9Ud
Bakanlığın paylaştığı görüntülerde, Mehmetçiğin, Hatay'ın cadde ve sokaklarında, yıkılan binaların civarında, iş merkezlerinin bulunduğu bölgede devriye faaliyetinde olduğu görülüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.