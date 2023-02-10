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AFAD Başkanı Yunus Sezer açıklamalarda bulunuyor "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden evleri zarar görenlerin geçici olarak barınması için Yeni Hatay Stadyumu'nun çevresinde çadırlar kuruldu
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Gündem, Asrın felaketi

Mehmetçik depremlerin ardından Hatay'ın asayişi için devriye görevi yapıyor

Türk Silahlı Kuvvetlerince, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'ın asayişi için devriye görevine aralıksız devam edildiği bildirildi.

Ali Kemal Akan   | 10.02.2023
Mehmetçik depremlerin ardından Hatay'ın asayişi için devriye görevi yapıyor

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Mehmetçiklerimiz, devletimizin ilgili kurumlarıyla koordineli olarak Hatay'ın asayişi için devriye görevine aralıksız devam ediyor. Birlikte güçlüyüz." ifadesi kullanıldı.

Bakanlığın paylaştığı görüntülerde, Mehmetçiğin, Hatay'ın cadde ve sokaklarında, yıkılan binaların civarında, iş merkezlerinin bulunduğu bölgede devriye faaliyetinde olduğu görülüyor.

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