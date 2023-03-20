Mehmetçik depremden etkilenen Hatay'da asayiş görevini sürdürüyor
Milli Savunma Bakanlığı, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da komandoların asayiş görevini sürdürdüğünü bildirdi.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tunceli'de konuşlu 4'üncü Komando Tugay Komutanlığı, Hatay'da devletimizin ilgili kurum ve kuruluşlarıyla koordineli olarak asayiş görevine aralıksız devam ediyor." ifadesi kullanıldı.
Askerlerin devriye görevi sırasında çekilen görüntüleri de paylaşıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.