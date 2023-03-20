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Gündem, Asrın felaketi

Mehmetçik depremden etkilenen Hatay'da asayiş görevini sürdürüyor

Milli Savunma Bakanlığı, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da komandoların asayiş görevini sürdürdüğünü bildirdi.

Kemal Karadağ  | 20.03.2023 - Güncelleme : 20.03.2023
Mehmetçik depremden etkilenen Hatay'da asayiş görevini sürdürüyor

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tunceli'de konuşlu 4'üncü Komando Tugay Komutanlığı, Hatay'da devletimizin ilgili kurum ve kuruluşlarıyla koordineli olarak asayiş görevine aralıksız devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Askerlerin devriye görevi sırasında çekilen görüntüleri de paylaşıldı.

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