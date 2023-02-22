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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi ve Etlik Şehir Hastanesi'ndeki depremzedeleri ziyaret etti. VTR
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Gündem, Asrın felaketi

Mehmetçik deprem bölgesinde yaraları sarmaya devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), deprem bölgelerinde görev yapan Mehmetçiğin, asayiş ve yardım faaliyetleri yanı sıra down sendromlu depremzede çocuklarla bir araya geldiğini bildirdi.

Fatma Sevinç Çetin, Ahmet Sertan Usul   | 22.02.2023
Mehmetçik deprem bölgesinde yaraları sarmaya devam ediyor

Ankara

MSB'den yapılan açıklamada, Mehmetçiğin, deprem bölgesindekilerin içme suyu ihtiyacının karşılanması için bölgeye yoğun hazır su sevkiyatı yaptığı belirtildi.

Ayrıca Kahramanmaraş'ta görevli askerlerin, Hamidiye-Bekir Topçuoğlu Down Eğitim, Kültür ve Sanat Merkezi'ni ziyaret ettiği duyurulan açıklamada, bu anlara ilişkin görüntü ve fotoğraflara yer verildi.

Kadraja askerlerin çocuklara oyuncak dağıttığı, beraber oyun oynadığı anlar yansıdı.

Bu arada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Hatay'da asayiş için devriye görevine devam ettiği, trafik düzeninin sağlanmasına destek verdiği ve halk sağlığı için mobil laboratuvar araçlarının deprem bölgesinde görevlendirildiği aktarıldı.

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