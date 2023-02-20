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Gündem, Asrın felaketi

Mehmetçik ayakkabısı olmayan vatandaşa botlarını verdi

İsmet Karakaş   | 20.02.2023
Mehmetçik ayakkabısı olmayan vatandaşa botlarını verdi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı, bir askerin, ayakkabısı olmayan vatandaşa kendi botlarını verdiği görüntüleri paylaştı.

Bakanlığın videolu açıklamasında, "Mehmetçik bu millet ve devlet için göz kırpmadan canını vermeye yemin etmiştir. Bu nedenle yolda gördüğü vatandaşımızın ayağında ayakkabı olmadığını görünce kendi botunu vermekten geri durmaz. Kendisine verilen ne varsa asıl sahibinin bu millet olduğunu iyi bilir." ifadelerine yer verildi.

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Mehmetçik ayakkabısı olmayan vatandaşa botlarını verdi
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