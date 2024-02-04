Medya kuruluşları, depremin yıl dönümünde saat 19.00'da ortak yayın yapacak
Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan 28 saniyelik öncelikli yayın spotu, televizyonlar ve radyolarda 6 Şubat akşamı saat 19.00'da ortak yayınla sunulacak.
Ankara
Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan (RTÜK) yapılan açıklamaya göre, vatandaşların deprem bilincinin pekişmesi ve afetlere karşı farkındalık düzeyinin artırılması amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) televizyon ve radyolar için ayrı ayrı spot hazırlandı.
AFAD’ın hazırladığı farkındalık geliştirici “öncelikli yayın” RTÜK tarafından onaylanarak asrın depreminin yıl dönümünde aynı anda radyo ve televizyonlarda yayınlanacak.@AFADBaskanlik https://t.co/vssajD1KKk pic.twitter.com/U5lmuIcCAW— RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU (@rtukkurumsal) February 4, 2024
Hazırlanan 28 saniyelik öncelikli yayın spotu, RTÜK tarafından onaylandı.
Yayın kuruluşları, üst kurulun internet sitesine yüklenecek öncelikli yayın spotunu indirerek, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremin yıl dönümü olan 6 Şubat'ta saat 19.00'da ortak yayında yayımlayacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.