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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmak amacıyla yapılan ''Türkiye Tek Yürek'' yardım kampanyası ortak yayınına telefon bağlantısıyla katılıyor. P Deprem anı Adıyaman'da Bulvar Caddesi üzerinde bulunan bir benzin istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.-VTR-
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Gündem, Asrın felaketi

MediaMarkt: 2 milyon avro değerinde bir bağış fonu oluşturduk

MediaMarkt, hem zorlu koşullar altında ihtiyaç duyulan ısıtıcı gibi ürünlerin teminine devam etmek hem de afet bölgesinin yeniden yapılandırılmasını destekleyen projelerde kullanılmak üzere toplamda 2 milyon avro değerinde bir bağış fonu oluşturdu.

Tolga Yanık   | 15.02.2023
MediaMarkt: 2 milyon avro değerinde bir bağış fonu oluşturduk

İstanbul

MediaMarkt, hem zorlu koşullar altında ihtiyaç duyulan ısıtıcı gibi ürünlerin teminine devam etmek hem de afet bölgesinin yeniden yapılandırılmasını destekleyen projelerde kullanılmak üzere toplamda 2 milyon avro değerinde bir bağış fonu oluşturdu.

Şirket açıklamasında, "MediaMarkt olarak, yaşadığımız bu büyük felaketin acısını derinden hissediyoruz. Depremin ilk gününden itibaren bölgede oluşan ihtiyaçların karşılanmasında aktif olarak rol alıyoruz. Depremin ilk günü, ihtiyaç listesinde yer alan ısıtıcı, powerbank ve şarj aleti gibi ürünleri yardım tırımızla hemen yola çıkarmıştık. Nitekim bugüne kadar toplam 4 tırda yaklaşık 14 bin ürünü afet bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık." ifadelerine yer verildi.

Hem zorlu koşullar altında ihtiyaç duyulan ısıtıcı gibi ürünlerin teminine devam etmek hem de afet bölgesinin yeniden yapılandırılmasını destekleyen projelerde kullanılmak üzere toplamda 2 milyon avro değerinde bir bağış fonunun oluşturulduğunun aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu süreçte Ticaret Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlıklarımızın hayata geçirdiği 'Deprem Yardımlaşma Seferberliği'ne biz de katıldık. Deprem bölgesindeki vatandaşlara yardım amaçlı alınmak istenilen tüm ısıtıcı, powerbank, şarj aleti, pil, su filtreleyici, su ısıtıcı, aydınlatma ürünleri gibi elektronik ürünlerin, satış ve teslimat operasyonlarında herhangi bir ticari amaç gütmeden afet bölgesine iletilmesini sağlıyoruz.

Türkiye'de deprem bölgesindeki kapalı mağazalar hariç tüm MediaMarkt mağazaları ve genel müdürlükteki çalışanlarımız gönüllü olarak deprem bölgesine gönderilmek üzere ihtiyaç kolileri hazırladı. Kolilerimizi yetkili kurumlar aracılığıyla deprem bölgesine ulaştırdık. Bu zor günleri hep beraberce atlatacağımıza inanıyoruz. Ülkemizin yaralarının sarılması için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz."

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