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Gündem, Asrın felaketi

MEB'in psikolojik ilk yardım ekipleri çocukların afet travmasını silmek için sahada

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çadır kentlerde kurulan oyun alanlarında çocuklardan depremin izlerini silmeye çalışıyor.

Sefa Şahin   | 15.02.2023
MEB'in psikolojik ilk yardım ekipleri çocukların afet travmasını silmek için sahada Fotoğraf: Muhammed Selim Korkutata/AA

Kahramanmaraş

MEB, Kahramanmaraş merkezli depremlerden doğrudan etkilenen illerdekiler başta olmak üzere tüm öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik psikososyal destek çalışması başlattı.

Bu kapsamda çadır kentlerde çocuklara yönelik oyun temelli psikolojik ilk yardım hizmeti veriliyor. MEB bünyesindeki psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerin öncülüğünde, afetten etkilenen çocukların ihtiyaçları oyunlar sırasında tespit ediliyor.

Kahramanmaraş Sütçü İmam (KSÜ) Üniversitesinin Avşar Kampüsü'ndeki çadır kentte hizmet veren İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli psikolojik danışman Ayça Çıkrıkçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, psikolojik ilk yardım hizmetinden çocuklar, gençler ve ebeveynlerinin yararlandığını belirtti.

Çıkrıkçı, yetişkinlere yönelik saha çalışması da yapıldığını ve Kahramanmaraş'ta kurulan 3 çadır kentte MEB'in 4 psikolojik ilk yardım çadırı bulunduğunu bildirdi.

Çıkrıkçı şöyle devam etti:

"Çadırlarda istasyon sistemiyle devam ediyoruz. İlk etapta sanatsal faaliyetlerden oluşan boyama ve oyun hamuru uygulamasıyla çocukların kendilerini ifade etmesini sağlıyoruz. İkinci aşamada oyun halılarımız mevcut. Burada da yine oyuncaklarla kendi iç dünyalarını yansıtıyorlar. Ondan sonra puzzlelar ve legolar var. En sonda da duygu regülasyonunu sağlamak adına egzersiz bölümümüz bulunuyor. Çocuklar istasyonlarda yaklaşık 1 saat geçiriyorlar, daha sonra ailelerine teslim ediyoruz. Aynı zamanda büyük yaş grubu için de egzersiz halkalarımız, oyun alanlarımız mevcut."

"Türkiye'nin tamamında bu etkinlikleri sağlayacağız"

Psikolojik ilk yardım kapsamında ilk aşamada çocukların kendilerini ifade etmesini amaçladıklarını ve ortaokul ile lise grubuna yönelik fiziksel aktiviteler de yaptıklarını aktaran Çıkrıkçı, şunları kaydetti:

"Daha çok 'sokak oyunları' dediğimiz oyunları oynatıyoruz. Biraz daha o normalleşmeyi sağlamayı hedefliyoruz. Biz burada önce ihtiyaç analizi sağlıyoruz. Bundan sonra Bakanlığımızın koordinesinde psikososyal destek çalışmalarına başlayacağız. Bütün Türkiye'de okullarda Bakanlığımızın belirlediği psikososyal destek eğitimleri var, bu eğitimleri çocuklarımıza uygulayacağız. Sadece afet bölgelerinde değil, Türkiye'nin tamamında bu etkinlikleri sağlayacağız. Oyun alanlarını gördükçe yetişkinler, ebeveynler ve emniyet güçlerimiz de yer almak istiyorlar. Onlar da çocuklara destek vermek için oyunların içerisinde bulunuyorlar."

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