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Gündem, Asrın felaketi

MEB'den depremden etkilenen illerdeki 13 bin 60 konteynere televizyon

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesindeki öğrencilerin TRT EBA içeriklerine erişimlerini sağlamak için konteynerlere 13 bin 60 televizyon kurulduğunu bildirdi.

Utku Şimşek  | 11.03.2023 - Güncelleme : 11.03.2023
MEB'den depremden etkilenen illerdeki 13 bin 60 konteynere televizyon

Ankara

Özer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Afet bölgesindeki çocuklarımızın eğitimlerini TRT EBA içerikleriyle desteklemek için konteynerlere kurduğumuz televizyon sayısı, 13 bin 60'a ulaştı. En değerlimiz olan öğrencilerimizin eğitim öğretim süreçlerini çok yönlü destekliyoruz." ifadesini kullandı.

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