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Gündem, Asrın felaketi

MEB, deprem bölgesindeki yemek hizmet noktalarını paylaştı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), depremden etkilenen illerde oluşturduğu yemek hizmet noktalarının konumlarını internetten paylaştı.

Selma Kasap   | 14.02.2023
MEB, deprem bölgesindeki yemek hizmet noktalarını paylaştı

Ankara

MEB'den yapılan açıklamaya göre Bakanlık, depremden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde depremin ilk gününden itibaren yemek hizmet noktaları oluşturmaya başlamıştı.

Vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak için bu hizmet noktalarının konumları "dhgm.meb.gov.tr/meb_mutfak" internet adresinden öğrenilebilecek.

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