MEB, deprem bölgesindeki yemek hizmet noktalarını paylaştı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), depremden etkilenen illerde oluşturduğu yemek hizmet noktalarının konumlarını internetten paylaştı.
Ankara
MEB'den yapılan açıklamaya göre Bakanlık, depremden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde depremin ilk gününden itibaren yemek hizmet noktaları oluşturmaya başlamıştı.
2 Milyon Vatandaşımıza Günlük Yemek Hizmeti Sağlıyoruz— Millî Eğitim Bakanlığı (@tcmeb) February 14, 2023
Depremden etkilenen illerde oluşturduğumuz yemek hizmet noktalarına https://t.co/GuBE4eqy22 internet adresinden harita üzerinden ulaşılabiliyor.
👉https://t.co/QM6uQzOVAx pic.twitter.com/r1YxZMhp3t
Vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak için bu hizmet noktalarının konumları "dhgm.meb.gov.tr/meb_mutfak" internet adresinden öğrenilebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.