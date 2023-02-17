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Gündem, Asrın felaketi

MASAK, depremzedelere yardım toplayarak dolandırıcılık kastıyla hareket eden kişilerin olduğunu bildirdi

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 17.02.2023
MASAK, depremzedelere yardım toplayarak dolandırıcılık kastıyla hareket eden kişilerin olduğunu bildirdi

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK), 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen deprem sonrası afetten etkilenen vatandaşlara yardım edeceğini belirterek bağış ve yardım toplayan ancak dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği değerlendirilen kişilerin bulunduğu belirtilerek,"Başkanlığımızca şimdiye kadar yapılan çalışmalarda 15 kişi ve 8 kripto varlık cüzdanı sahibi hakkında analiz çalışmaları yapılarak ilgili mercilere bildirimde bulunulmuştur." ifadesi kullanıldı.

MASAK'ın internet sitesinden yer alan duyuruda, 6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık olan ve pek çok ili etkileyen deprem felaketi sonrasında Başkanlığa ulaşan çok sayıda bildirimde, afetten etkilenenlere yardım edeceğini belirterek bağış ve yardım toplayan ancak dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği değerlendirilen kişilerin bulunduğu aktarıldı.

Yapılan analiz çalışmalarında, bazı kişilerin yardım ve bağış toplayan sivil toplum kuruluşlarının veya resmi kurumların sosyal medya hesaplarını taklit ederek, bu kurum ve kuruluşların yetkilileriymiş gibi, sosyal medya hesabı açarak, çeşitli yöntemlerle topladığı bağış ve yardımları bu amacın dışında kullandıklarının tespit edildiği bildirilen duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Başkanlığımızca şimdiye kadar yapılan çalışmalarda 15 kişi ve 8 kripto varlık cüzdanı sahibi hakkında analiz çalışmaları yapılarak ilgili mercilere bildirimde bulunulmuştur. Başkanlığımızca, vatandaşlarımızın yardım ve bağışlarını suiistimal eden kişiler hakkında gerekli takip ve analiz çalışmaları titizlikle yürütülmeye devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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