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Gündem, Asrın felaketi

Mardin'in Midyat ilçesinde misafir edilen depremzede çocuklar için sirk gösterisi yapıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerden Mardin'in Midyat ilçesine gelen depremzede çocuklar, sirk gösterisinde eğlenceli zaman geçirdi.

Selahattin Erol  | 08.03.2023 - Güncelleme : 08.03.2023
Mardin'in Midyat ilçesinde misafir edilen depremzede çocuklar için sirk gösterisi yapıldı Fotoğraf: Selahattin Erol/AA

Mardin

7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından ilçede misafir edilen çocukları depremin etkisinden uzaklaştırmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Midyat Belediyesince, Her Yerde Sanat Derneği iş birliğiyle düzenlenen etkinliğe yüzlerce depremzede çocuk katıldı.

Yüz boyama, dans gösterisi, circus hero ve tahta bacak gösterisi ile palyaço gösteri gibi çeşitli etkinliklerle buluşan çocukların yüzleri güldü.

Belediye ekiplerince etkinliğe katılan çocuklara çeşitli ikramlar yapıldı.

Her Yerde Sanat Derneği ve Sirkhane Gösterileri yetkilisi Hayrettin Özen, gazetecilere, depremden etkilenen çocuklar için çocuk odaklı etkinliler düzenlediklerini belirterek, etkinliğe ilginin yüksek olduğunu söyledi.

Midyat Belediyesi özel kalem müdürü Halil Polat, depremzede çocukların ve ailelerin özel misafirleri olduğunu belirterek, bugünü onlara ayırdıklarını ifade etti.

Polat, buna benzer çeşitli aktiviteleri olduğunu dile getirerek, "Kültür Merkezimizde cep sineması aktivitemiz var. Küçük kardeşlerimizin biraz da olsa yüzlerini güldürebilmek için buradayız. Çok güzel ve keyifli vakitler geçiriyorlar. Çeşitli ikramlarımız da oluyor." diye konuştu.

Her Yerde Sanat Derneği ve Sirkhane Gösterileri sanatçısı Roşhan Alkhallo ise Suriye'den yıllar önce Türkiye'ye geldiğıini ifade ederek, yıllardır çocukların mutluluğu için çalıştığını belirtti.

"Son günlerde yaşanan depremden dolayı çocukları biraz da olsa mutlu etmek istedik." diyen Alkhallo, depremden etkilenen insanların çocuklarına böyle mutlu anlar yaşatmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

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Mardin'in Midyat ilçesinde misafir edilen depremzede çocuklar için sirk gösterisi yapıldı

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