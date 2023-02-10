Dolar
18.83
Euro
20.10
Altın
1,858.60
ETH/USDT
1,522.10
BTC/USDT
21,623.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kahramanmaraş Merkez Azerbaycan Bulvarı'ndaki Sevde Apartmanı enkazında kalan 5 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor Hatay’da Türkmenbaşı Caddesindeki enkazdan bir bebeği çıkarma çalışmaları devam ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından geldiği Malatya'da çadır kenti ziyaret etti
logo
Gündem, Asrın felaketi

Manisa'dan deprem bölgesine sokak sobası ve odun gönderildi

Manisa'da maden işletmelerinin atölyelerinde varillerden dönüştürülen yaklaşık bin sokak sobası ile orman köylülerinin topladığı 2 tır odun, depremlerin yıkıma neden olduğu illere gönderildi.

Soner Övümlü, Nurullah Kalay, Mustafa Kahraman, Kamil Tekmen   | 10.02.2023
Manisa'dan deprem bölgesine sokak sobası ve odun gönderildi Fotoğraf: Kamil Tekmen/AA

Manisa

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde depremzedeler ve yardım ekiplerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere Soma'daki maden işletmelerinin atölyelerinde varillerden sokak sobası üretilmeye başlandı.

İlçeden ilk etapta bine yakın sokak sobası, tırlara yüklenerek bölgeye sevk edildi.

Turgutlu ilçesinde de Çatalköprü, Bozkır, Gökgedik ve Kayrak mahallelerinde yaşayan orman köylüleri, arazilerinden kestikleri odunları çuvallarla tırlara yükledi.

Çatalköprü Mahallesi Muhtarı Mustafa Teker, 4 saat gibi kısa sürede 2 tır odun topladıklarını, bölgeye odun göndermeye devam edeceklerini belirtti.

Soma esnafı ile Soma Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi öğretmen ve öğrencileri de depremzedeler için konteyner ev, çadır tipi soba ve seyyar tuvalet üretimine başladı.

Manisa'da depremzedeler için Demirci Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde 65 kadın, polar battaniye dikti. Gördes'in kırsal mahallelerinde yaşayan kadınlar da pişirdikleri ekmekleri yola çıkardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sakarya'dan deprem bölgesine oyuncak gönderen çocukların notları duygulandırıyor
Barzani Yardım Vakfı ekipleri Gaziantep'te depremzedelerin yardımına koştu
Depremde evleri yıkılan 120 kişi Denizli'deki GSB yurtlarına yerleştirildi
STK'ler depremzedelerin yaralarını sarmak için "tek yürek" oldu
Bakanlıktan, sosyal medyada bir çocuğun şiddete maruz kaldığı görüntülere ilişkin açıklama

Benzer haberler

Depremde evleri yıkılan 120 kişi Denizli'deki GSB yurtlarına yerleştirildi

Depremde evleri yıkılan 120 kişi Denizli'deki GSB yurtlarına yerleştirildi

Mihriban Aliyeva: Türk halkının yanında olmaya çalışan herkese minnettarım

STK'ler depremzedelerin yaralarını sarmak için "tek yürek" oldu

Afet Gönüllüleri, "asrın felaketi"nde can kurtarıyor

Afet Gönüllüleri, "asrın felaketi"nde can kurtarıyor
Hakkari'den Hatay'a giden ekipler depremden 96 saat sonra enkaz altından 3 kişiyi kurtardı

Hakkari'den Hatay'a giden ekipler depremden 96 saat sonra enkaz altından 3 kişiyi kurtardı
Hatay'da yıkılan rezidansın müteahhidi yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı

Hatay'da yıkılan rezidansın müteahhidi yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet