Dolar
18.96
Euro
20.17
Altın
1,846.85
ETH/USDT
1,403.60
BTC/USDT
19,932.00
BIST 100
5,406.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep AFAD Koordinasyon Merkezi’nde düzenlenen Türkiye Risk Kalkanı Modeli II. Toplantısı’nda konuşuyor.
logo
Gündem, Asrın felaketi

Manisa'da hayırseverlerin desteğiyle üretilen karavanlar deprem bölgesine gönderiliyor

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde yaşayan kuzenler Onur (30), Uğur (36) ve Yasin (41) Ünsal'ın öncülüğünde hayırseverlerin desteğiyle üretilen karavanlar deprem bölgesine gönderiliyor.

Kamil Tekmen  | 10.03.2023 - Güncelleme : 10.03.2023
Manisa'da hayırseverlerin desteğiyle üretilen karavanlar deprem bölgesine gönderiliyor Fotoğraf: Kamil Tekmen/AA

Manisa

Karavan üretimi gerçekleştiren Onur Ünsal, yaptığı açıklamada, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere nasıl katkı sunabileceklerini düşünürken karavan üretme fikrinin kendilerine makul geldiğini söyledi.

Ahmetli Sanayi Sitesi'nde karavan üretimine başladıklarını aktaran Ünsal, "İlk gün 1, ertesi gün 2 adet gönderdik. Bundan sonra ise yardımlaşma, dayanışma ateşi büyüdü burada. Rakamlar gittikçe yükseldi." dedi.

Bölgeye şu ana kadar 15 karavan gönderdiklerini dile getiren Ünsal şunları kaydetti:

"Manisa Büyükşehir ve Ahmetli Belediyesinin katkılarıyla 60-65 adet kadar deprem bölgesine Ahmetli olarak karavan göndereceğiz. Karavanlarımızın içerisinde ısıtıcı, güneş enerjisi panelleri bulunmakta. 4 kişilik bir ailenin 2 yıl boyunca yaşayabileceği şekilde dizayn ettik. İnşallah ihtiyaç sahiplerine doğru şekilde ulaşır."

Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan da karavan yapımına ön ayak olan Ünsal ailesine teşekkür ederek "Ahmetli olarak depremin ilk gününden itibaren destek olmaya devam ediyoruz. Ahmetli ilçemizdeki 3 genç kardeşimizin öncülüğünde karavan üretimine başladık. Tamamı hayırseverlerimizin katkılarıyla yapılıyor." diye konuştu.

Güneş enerjisi paneli ile elektrik ihtiyacını da karşılayabilecek şekilde üretilen karavanlarda, 4 kişilik bir ailenin barınma ihtiyacını karşılanabiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Akademisyen Ceren Damar'ı öldüren sanığın avukatı Vahit Bıçak'a 1 yıl 5 ay 15 gün hapis
Manisa'da hayırseverlerin desteğiyle üretilen karavanlar deprem bölgesine gönderiliyor
Malatya'da depremde yıkılan binalara ilişkin tutuklu sayısı 36'ya yükseldi
Denizli'de depremzedeleri konteyner satma vaadiyle dolandıran 17 zanlı yakalandı
Adıyaman Valisi Çuhadar sağlık sorunları nedeniyle görevinden affını talep etti

Benzer haberler

Manisa'da hayırseverlerin desteğiyle üretilen karavanlar deprem bölgesine gönderiliyor

Manisa'da hayırseverlerin desteğiyle üretilen karavanlar deprem bölgesine gönderiliyor

Malatya'da depremde yıkılan binalara ilişkin tutuklu sayısı 36'ya yükseldi

AK Parti'li Özhaseki: Belediyelerimiz deprem bölgesindeki hizmetlere devam edecek

Tekirdağ'da üretilen yük konteynerleri afetlerde "yaşam konteyneri"ne dönüştürülebilecek

Tekirdağ'da üretilen yük konteynerleri afetlerde "yaşam konteyneri"ne dönüştürülebilecek
Çankırılı kadınlar yaptıkları el işi giysi ve oyuncakları deprem bölgesine gönderdi

Çankırılı kadınlar yaptıkları el işi giysi ve oyuncakları deprem bölgesine gönderdi
Ruh sağlığı uzmanı Prof. Dr. Konuk depremin insanlar üzerindeki etkilerini değerlendirdi

Ruh sağlığı uzmanı Prof. Dr. Konuk depremin insanlar üzerindeki etkilerini değerlendirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet