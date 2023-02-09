Dolar
18.82
Euro
20.26
Altın
1,871.84
ETH/USDT
1,624.90
BTC/USDT
22,531.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Depremde yaralanan vatandaşlardan bazıları Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine getirildi. Hatay Merkez Cebrail Mahallesinde ekipler enkaz altındaki anne ve çocuğu için kurtarma çalışması gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından geldiği Kilis'te Devlet Hastanesinde tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti. -VTR-
logo
Gündem, Asrın felaketi

Manisa'da bir firma depremzedeler için varillerden soba yapıyor

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kalorifer ısı sistemleri üreten bir firma, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere yardımcı olmak için varillerden soba üretmeye başladı.

Kamil Tekmen   | 09.02.2023
Manisa'da bir firma depremzedeler için varillerden soba yapıyor Fotoğraf: Kamil Tekmen/AA

Manisa

Firma çalışanları, çevredeki işletmelerden topladıkları varillerle depremzedelerin ve arama kurtarma ekiplerinin ısınma ihtiyacını gidermek üzere sokak sobası üretiyor.

Firma yetkilisi Bayram Küren, AA muhabirine deprem sonrası kendi üretimlerine ara verdiklerini, bölgenin ihtiyaçları için sokak sobası üretmeye başladıklarını belirtti.

Deprem bölgesine destek olmak için ellerinden geleni yaptıklarını kaydeden Küren, "Ekibimiz ve komşu firmalardan desteğe gelenlerle 10 kişi üretim yapıyoruz. Allah nasip ederse ilk tırımızı Elbistan'a göndereceğiz. Buradaki AFAD yetkilileriyle irtibat halindeyiz. Ellerinde varil olan kişilerin bizlerle irtibata geçip, destek vermelerini istiyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Eskişehir'de tedavi gören depremzedeler o gece yaşadıklarını anlattı
İstanbul'daki STK'lerin depremzedeler için yardım seferberliği sürüyor
Asrın felaketinin yaşandığı bölgelere yardım seferberliği sürüyor
Bakan Dönmez, asrın felaketinin yaşandığı bölgede elektrik verme hizmetlerinin hızlanacağını bildirdi
Küçük çocuk deprem bölgesine harçlıkları ve kıyafetleriyle mektup da gönderdi

Benzer haberler

Manisa'da bir firma depremzedeler için varillerden soba yapıyor

Manisa'da bir firma depremzedeler için varillerden soba yapıyor

Balıkesir'deki meslek lisesinde depremzedeler için çadır sobası üretiliyor

Bartın'da meslek lisesi öğrenci ve öğretmenleri depremzedeler için soba yapıyor

İdlib'de yerinden edilen siviller, bir kışı daha dayanıksız çadırlarda geçiriyor

İdlib'de yerinden edilen siviller, bir kışı daha dayanıksız çadırlarda geçiriyor
Uşak ve Manisa'da erik ağaçları çiçek açtı

Uşak ve Manisa'da erik ağaçları çiçek açtı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet