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Dünya, Asrın felaketi

Malezya'da depremler sonrası Türkiye'ye destek kampanyası

Malezya Mapim Derneği, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için yardım kampanyası başlattı.

Zehra Melek Çat   | 11.02.2023
Malezya'da depremler sonrası Türkiye'ye destek kampanyası

Konya

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Dernek Başkanı Sani Araby'nin ekibiyle bölgeye geldiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Araby, yardımlara Türkiye Diyanet Vakfı üzerinden başlayacaklarını belirterek şunları kaydetti:

"Afetzedelerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlenen 50 konteyner yola çıktı. Türkiye ve Türkiye Diyanet Vakfı her zaman Malezya'nın yanında oldu. Burada yaşananlara kayıtsız kalamazdık, biz de ekiplerimizle bölgeye intikal ettik. Malezya halkının duaları ve destekleri sizlerle birlikte. Tüm deprem bölgelerini gezerek yardımlarımızı gerçekleştireceğiz."

Açıklamada, Araby'nin derneğin sosyal medya hesaplarından bölgede canlı yayın yaparak yardım çağrısında bulunduğu kaydedildi.

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