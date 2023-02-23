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Asrın felaketi

Malezya arama kurtarma ekibi Gaziantep Havalimanı'ndan ülkesine alkışlarla uğurlandı

Mehmet Şah Yılmaz   | 23.02.2023
Malezya arama kurtarma ekibi Gaziantep Havalimanı'ndan ülkesine alkışlarla uğurlandı

Ankara

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplam 11 ili etkileyen depremlerin ardından söz konusu bölgelerde arama kurtarma faaliyeti yürüten Malezya ekibi, Gaziantep'ten ülkelerine alkışlarla uğurlandı.

Malezya'nın depremler sonrası Türkiye'de arama kurtarma çalışmaları yapan ekiplerinin bağlı olduğu Ulusal Afet Yönetim Ajansının (NADMA) Twitter hesabından yapılan paylaşımda yer verilen videoya göre, Gaziantep Havalimanı'ndaki vatandaşlar arama kurtarma ekibini uzun süre alkışladı.

Malezya arama kurtarma ekipleri, kendilerini alkışlayan vatandaşlara Türkçe "teşekkürler" karşılığını verdi.

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