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Gündem, Asrın felaketi

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde deprem konutlarının inşası sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da, deprem konutlarının inşasına devam ediliyor.

Orhan Yoldaş  | 25.04.2023 - Güncelleme : 25.04.2023
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde deprem konutlarının inşası sürüyor

Malatya

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi, Malatya Milletvekili Öznur Çalık, TOKİ tarafından 474 konutun inşasına başlandığı Battalgazi ilçesine bağlı Bahçebaşı Mahallesi'ndeki alanda incelemelerde bulundu.

Yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi alan Çalık, kentte deprem felaketi sonrasında Battalgazi, Akçadağ, Yazıhan, Yeşilyurt ve Doğanşehir ilçelerinde belirlenen alanlarda depremzedeler için 9 bin 664 kalıcı konutun yapım sürecine başlandığını aktardı.

Çalık, temeli atılan konutların zemin artı 3 ya da 4 katı geçmeyecek şekilde yükseldiğini vurguladı.

Bahçebaşı Mahallesi'nde ihalesi yapılan konutların temelinin atıldığına dikkati çeken Çalık, şunları kaydetti:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza bağlı TOKİ tarafından Bahçebaşı Mahallesi dediğimiz Gelinciktepe bölgesinde bugüne kadar 3 etap halinde toplamda 1799 çok katlı afet konutun ihalesi gerçekleştirildi, temelleri atıldı, hızlı bir şekilde inşaatlar yükseliyor. En geç 2024 yılının ocak ayında hak sahiplerine teslim edilecek. 6 Şubat'taki depremler sonrasında Malatya'da şu ana kadar 6 bin 864 çok katlı kalıcı konutun yapım sürecini başlattık. 2 bin 800 köy konutunun ihale sürecini başlattık. Malatya'da 70 bin konut ve 25 bin 344 köy evi inşa etmeyi planladık."

Çalık, Battalgazi Belediyesi tarafından Şehit Fevzi Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen 679 konut ve 18 iş yerinde de incelemede bulundu.

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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde deprem konutlarının inşası sürüyor

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