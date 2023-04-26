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Gündem, Asrın felaketi

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde deprem konutlarının inşası devam ediyor

"Asrın felaketi" diye isimlendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'nın Akçadağ ilçesinde deprem konutlarının inşası sürüyor.

Orhan Yoldaş  | 26.04.2023 - Güncelleme : 26.04.2023
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde deprem konutlarının inşası devam ediyor

Malatya

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık'ın iletişim ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalık, Akçadağ ilçesinde TOKİ tarafından inşa sürecinin yürütüldüğü deprem konutlarını inceledi.

Çalık, TOKİ tarafından inşa süreci başlatılan konut alanlarında yaptığı inceleme esnasında yetkilerden bilgi aldı.

Bahri Mahallesi'nde 177 konutun inşaatının devam ettiği alanda açıklama yapan Çalık, ilçe genelinde bugüne kadar 2 bin 350 köy konutu ile 310 çok katlı konutun ihalelerinin gerçekleştirildiğini belirterek, "Bahri Mahallesi'nde 177, Aydınlar Mahallesi'nde 51 ve Esenli Mahallesi'nde 15 köy konutunun yapımları devam ediyor. İlçede 310 yatay mimariye sahip çok katlı konutun da ihalesi yapıldı. Malatya genelinde 70 bin konut, 25 bin 300 köy evi yapılacak." ifadelerini kullandı.

Çalık, daha sonra Akçadağ ilçe merkezinde esnafı ziyaret ederek, vatandaşların taleplerini dinledi.

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