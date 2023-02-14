Dolar
18.83
Euro
20.23
Altın
1,854.14
ETH/USDT
1,552.50
BTC/USDT
22,219.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kahramanmaraş’ta Melike Hanım Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Adıyaman'da Merve Apartmanı'nın enkazından 77 yaşındaki Fatma Güngör, depremin 212. saatinde kurtarıldı - VTR
logo
Gündem, Asrın felaketi

Malatya'daki güvenlik kamera görüntüleri depremin şiddetini gözler önüne serdi

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin şiddeti, güvenlik kameralarına yansıdı.

Volkan Kaşik, Kadir Aydın   | 14.02.2023
Malatya'daki güvenlik kamera görüntüleri depremin şiddetini gözler önüne serdi

Malatya

Malatya kent merkezi ve Doğanşehir ilçesindeki güvenlik kameraları, merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olan 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremlerin yaşandığı anları kaydetti.

Battalgazi ilçesine bağlı Yenihamam Mahallesi Cezmi Kartay Caddesi üzerinde Büyük Otel ve halk arasında "Teze Cami" olarak bilinen Hacı Yusuf Taş Camisi'nin depremin etkisiyle yıkılmasının görüldüğü görüntülerde, Milli Egemenlik Caddesi'ndeki bir binanın yıkılması da yer alıyor.

Depremin şiddetini yansıtan görüntülerde, vatandaşların kaçışması ve arabaların depremin şiddetiyle sarsılması görülüyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Zamana karşı yaşam mücadelesini kazananlar
İsviçre'deki Türk toplumundan Türkiye'deki depremzedelere yardım
Adıyaman'da 77 yaşındaki kadın depremin 212. saatinde kurtarıldı
Malatya Valiliği: Depremde Malatya'da şu ana kadar 1386 kişi yaşamını yitirdi
BİM'den afet bölgesi için 100 milyon TL'lik ayni ve nakdi yardım

Benzer haberler

Bakan Kirişci, depremzede çiftçilere yönelik alınan tedbirler hakkında bilgi verdi

Bakan Kirişci, depremzede çiftçilere yönelik alınan tedbirler hakkında bilgi verdi

Zamana karşı yaşam mücadelesini kazananlar

Malatya Valiliği: Depremde Malatya'da şu ana kadar 1386 kişi yaşamını yitirdi

NATO, depremzedeler için Türkiye'ye 1000 konteyner göndermeye hazırlanıyor

NATO, depremzedeler için Türkiye'ye 1000 konteyner göndermeye hazırlanıyor
Gürcistan Türkiye'ye rotasyon için yeni arama kurtarma ekibi gönderdi

Gürcistan Türkiye'ye rotasyon için yeni arama kurtarma ekibi gönderdi
Viyana Büyükelçisi Ceyhun'dan Avusturya Savunma Bakanı’na Türkiye'deki depremzedelere yardımlar dolayısıyla teşekkür

Viyana Büyükelçisi Ceyhun'dan Avusturya Savunma Bakanı’na Türkiye'deki depremzedelere yardımlar dolayısıyla teşekkür
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet