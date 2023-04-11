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Gündem, Asrın felaketi

Malatya'da yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Malatya'da ağır hasarlı yapıların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Abdullah Özkul  | 11.04.2023 - Güncelleme : 11.04.2023
Malatya'da yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor Fotoğraf: Göksel Cüneyt İğde/AA

Malatya

Merkez Battalgazi ile Yeşilyurt ilçelerindeki Dabakhane, Akpınar, Çöşnük ve Yıldıztepe mahallelerinde enkaz kaldırma işlemi devam ediyor. İş makineleri yardımıyla kamyonlara yüklenen molozlar, belirlenen noktalara dökülüyor.

Ekipler, acil yıkım kararı verilen yapıların yıkılması çalışmalarını da yürütüyor.

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