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Gündem, Asrın felaketi

Malatya'da yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı 134 bin 517 bağımsız bölüm tespit edildi

Malatya Valiliği, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından şu ana kadar yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı 134 bin 517 bağımsız bölümün tespit edildiğini bildirdi.

Orhan Yoldaş  | 26.03.2023 - Güncelleme : 26.03.2023
Malatya'da yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı 134 bin 517 bağımsız bölüm tespit edildi

Malatya

Valilikten yapılan açıklamada, 153 bin 725 binanın olduğu kentte 45 bin 81 binanın, 398 bin 822 bağımsız bölümden de 134 bin 517'sinin yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ana kadar 107 bin 915 konut ile 19 bin 746 ticarethanenin yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu kaydedildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentte 4 bin 301 çadırın kurulduğu, 65 bin 219 çadırın dağıtıldığı, 6 bin 976 konteynerin kurulduğu ifade edildi.

Öte yandan, kentte yıkılan binalardan 1282'sinin enkazının kaldırıldığı ifade edildi.

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