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Gündem, Asrın felaketi

Malatya'da yardım malzemeleri "Gezici Sosyal Market tırları"yla depremzedelere ulaştırılıyor

"Asrın felaketi" olarak tanımlanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Malatya'da oluşturulan "Gezici Sosyal Market tırları"yla yardım malzemeleri depremzedelere ulaştırılıyor.

Hayati Akçay, Gültekin Yetgin   | 19.02.2023
Malatya'da yardım malzemeleri "Gezici Sosyal Market tırları"yla depremzedelere ulaştırılıyor Fotoğraf: Hayati Akçay/AA

Malatya

Kentte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Malatya Valiliği Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından çeşitli yardım malzemelerinin dağıtımı amacıyla 5 tır hazır hale getirildi.

Malatya Valiliğine bağlı Afet Acil Sosyal Yardım (ASYA) depolarına yurt içi ve dışından getirilen malzemeler, görevlilerce tasnif edilerek tırlara yükleniyor. Kentin farklı noktalarının yanı kırsal mahallelere giden Gezici Sosyal Market tırlarındaki gıda, ilaç, giyim, temizlik, tekstil, mutfak eşyaları gibi ihtiyaç malzemeleri depremzedelere dağıtılıyor.

Öte yandan çadır kentlerde kurulan sosyal marketler aracılığıyla da depremzedelerin ihtiyaçları karşılanıyor. Ayrıca kadınlara ve bebeklere yönelik giyim ve bakım malzemelerinin yer aldığı çadırlar da kuruldu.

Malatya Vali Yardımcısı Hakan Ezgi koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında 102 personel ile 368 gönüllü görev alıyor.

Depremzede Nurhayat Üçöz, AA muhabirine, yardımlar sayesinde birçok ihtiyaçlarının karşılandığını belirterek, yetkililere teşekkür etti.

Sosyal market sayesinde gerekli ihtiyaçlarına ulaşabildiklerini ifade eden Üçöz, "Görevliler bize çok iyi bakıyorlar ve hizmet ediyorlar. Her bir ihtiyacımız görevliler sayesinde karşılanıyor." dedi.

Şirin Kaplan ise bütün ihtiyaçlarının karşılandığını dile getirerek, "Allah herkesten razı olsun. Özellikle hijyen ürünlerine ulaşımımız çok kolaylaştı." diye konuştu.

Zeynep Kırktepe de depremin yaralarının sarılması noktasında görevlilerin ellerinden geleni yaptığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

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