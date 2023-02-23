Malatya'da kurulan konteyner kentte öğrenciler eğitim görüyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Malatya'da kurulan Beydağı konteyner kentte okul öncesi ve ilkokul öğrencileri ders başı yaptı.
Van
Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, depremin etkilediği Malatya'da hayatın normale dönmesi amacıyla Van Valiliği öncülüğünde yürütülen çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki öğretmenler, Beydağı konteyner kentindeki Elif Nur Şeyma Dalhançer Eğitim Merkezi'nde görevlendirildi.
İlk ders zilinin çalmasıyla öğrenciler sınıfları doldurdu, öğretmenler de kaldıkları yerden konuları anlattı.
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