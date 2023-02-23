Dolar
18.87
Euro
20.02
Altın
1,827.50
ETH/USDT
1,658.50
BTC/USDT
23,950.00
BIST 100
5,067.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdallah Bouhabib ile Lübnan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ali Hamie, Ankara’da ortak basın toplantısı düzenliyor.
logo
Yaşam, Asrın felaketi

Malatya'da kurulan konteyner kentte öğrenciler eğitim görüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Malatya'da kurulan Beydağı konteyner kentte okul öncesi ve ilkokul öğrencileri ders başı yaptı.

Necat Hazar   | 23.02.2023
Malatya'da kurulan konteyner kentte öğrenciler eğitim görüyor

Van

Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, depremin etkilediği Malatya'da hayatın normale dönmesi amacıyla Van Valiliği öncülüğünde yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki öğretmenler, Beydağı konteyner kentindeki Elif Nur Şeyma Dalhançer Eğitim Merkezi'nde görevlendirildi.

İlk ders zilinin çalmasıyla öğrenciler sınıfları doldurdu, öğretmenler de kaldıkları yerden konuları anlattı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçiliği ayni yardımları Türkiye'ye ulaştırmaya devam ediyor
Sağlık Bakanı Koca, Adıyaman'da incelemelerde bulundu
Bakan Dönmez, deprem bölgesindeki hasarsız binalara doğal gaz getirildiğini bildirdi
Camiler ve Kur'an kurslarında 377 bin 355 depremzede konakladı
Depremden etkilenen gazetelere ikinci destek paketi onaylandı

Benzer haberler

Arslantepe Höyüğü depremde kısmen hasar gördü

Arslantepe Höyüğü depremde kısmen hasar gördü

Malatya'da kurulan konteyner kentte öğrenciler eğitim görüyor

Malatya'da depremzede çocuklar tiyatro oyunu izledi

Suriyeli depremzedeler dayanışmak için bir araya geliyor

Suriyeli depremzedeler dayanışmak için bir araya geliyor
Konya Büyükşehir Belediyesi, Bilim Tırı ile depremzede çocuklara moral veriyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, Bilim Tırı ile depremzede çocuklara moral veriyor
Muğla'da 4 bin 174 afetzede öğrenci okullara yerleştirildi

Muğla'da 4 bin 174 afetzede öğrenci okullara yerleştirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet