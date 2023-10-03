Dolar
27.50
Euro
28.83
Altın
1,826.70
ETH/USDT
1,648.80
BTC/USDT
27,326.00
BIST 100
8,472.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Asrın felaketi

Malatya'da konteyner kentte kalan çocuklar curling etkinliğinde buluştu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'da, Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında curling turnuvası düzenlendi.

Ramiz Akar  | 03.10.2023 - Güncelleme : 03.10.2023
Malatya'da konteyner kentte kalan çocuklar curling etkinliğinde buluştu Fotoğraf: Ramiz Akar/AA

Malatya

Yakınca Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe konteyner kentte kalan çocuklar katıldı.

Türkiye Curling Federasyonu Malatya İl Antrenörü ve Hakemi Muhammet Kemal Gülşen, AA muhabirine, Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Türkiye Curling Federasyonu Malatya İl Temsilciliği olarak, konteyner kentte kalan sporcu çocukları turnuvaya getirdiklerini söyledi.

Turnuvaya yoğun bir katılım olduğunu kaydeden Gülşen, "Curling Turnuvası, heyecanlı ve çekişmeli yarışmalara sahne oldu. İki okulumuz kupa kazandı. Çocuklar madalya aldılar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Curling Hakemi Bahar Ünal da depremden etkilenen tüm illere geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, "Çocuklarımız için floor curling, yani normal zeminde oynanabilen curling yeni bir spor dalı. Hem çocukların zekasına yönelik hem de duygusal ve psikolojik birçok yöne hitap ediyor. Ailelerin çocuklarını bu spora yönlendirmelerini istiyoruz." dedi.

Program sonunda yarışmaya katılan sporculara altın madalya, dereceyle bitiren grup takımlarına kupaları takdim edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Uraloğlu, yarın Kazakistan Uluslararası Ulaştırma ve Lojistik Forumu'na katılacak
İzmir'de 401 bin 260 "sentetik ecza" ele geçirildi
Kocaeli'de yeniden görülen "Palu ailesi" davasında karar
Silah kazası sonucu şehit olan polis memuru Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı
Sultangazi'de hareket eden otomobilin el frenini çeken öğrenci kazayı önledi

Benzer haberler

Malatya'da konteyner kentte kalan çocuklar curling etkinliğinde buluştu

Malatya'da konteyner kentte kalan çocuklar curling etkinliğinde buluştu

Azerbaycan'da öğrenciler, "Savaş Ganimetleri Müzesi"ni gezdi

Malatya'da konteyner kentte kalan çocuklar için oryantiring etkinliği düzenlendi

Hatay'da 10 yaşındaki Baran'ı enkazdan kurtaran ekipten Portekizli Racha o anları unutamıyor

Hatay'da 10 yaşındaki Baran'ı enkazdan kurtaran ekipten Portekizli Racha o anları unutamıyor
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet