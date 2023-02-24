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Yaşam, Asrın felaketi

Malatya'da kaldıkları okulun eşyalarını kullanan sağlıkçılardan "duygulandıran not" ve para

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da lise binasında kalan iki sağlık görevlisi, okulun bazı eşyalarını kullanmaları dolayısıyla not ve bir miktar para bırakarak kentten ayrıldı.

Gültekin Yetgin, Hayati Akçay   | 24.02.2023
Malatya'da kaldıkları okulun eşyalarını kullanan sağlıkçılardan "duygulandıran not" ve para Fotoğraf: Gültekin Yetgin/AA

Malatya

Depremde görevlendirildikleri Malatya'daki Yeşilyurt Yusuf Kenan Anadolu Lisesi'nde kalan Erzurum UMKE ekibinden iki sağlık çalışanı, okuldan ayrılırken bir not yazarak idare odası kapısının altına bıraktı.

Notun yanı sıra 230 liranın olduğu zarfı alan Okul Müdürü Mustafa Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim etti.

Notta "Malatya ilinde büyük depremden dolayı görev aldık. Okulunuzun bazı giderlerini kullandık. Üzerimizde olan parayı bırakıyorum. Az olduğunu biliyorum. Vefat edenlerin ruhları şad olsun, enkazdan sağ olarak çıkan vatan evlatlarına da acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun, hakkınızı helal edin." ifadeleri yer aldı.

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