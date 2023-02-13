Malatya'da enkazlardan çıkarılan cenazelerin kimlik tespit işlemleri sürüyor
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkazlardan çıkarılan cenazelerin kimlik tespit işlemleri devam ediyor.
Malatya
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde yaşanan ve 10 ili etkileyen depremden etkilenen kentteki cenazelerle ilgili işlemlerin sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, enkazdan çıkarılan ve kimliği belli olmayan cenazelerin kimliklerinin tespitine yönelik yakınlarından kan örneklerinin alınmasının ve fotoğraf teşhis işlemlerinin Malatya Adli Tıp Kurumu ve Şehir Mezarlığı'nda yapıldığı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.