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Malatya'da depremzede gazetecilere ekipman desteği

Malatya'da, depremlerden etkilenen gazetecilere Basın İlan Kurumu (BİK) ve AFAD tarafından ekipman desteği sağlandı.

Volkan Kaşik  | 02.11.2023 - Güncelleme : 02.11.2023
Malatya'da depremzede gazetecilere ekipman desteği

Malatya

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Malatya'daki iş yerleri zarar gören 6 yerel gazete yetkilisine, AFAD İl Müdürlüğü binasında, bilgisayar, kamera, fotoğraf makinesi ve yazıcı teslim edildi.

Yerel gazete yetkilileri destekten dolayı AFAD ve BİK yetkililerine teşekkür etti.

Programda, BİK Malatya Şube Müdürü İbrahim Yalınbaş, AFAD İl Müdürü Mustafa Türker ve Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Güner de hazır bulundu.

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