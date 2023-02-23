Dolar
18.88
Euro
20.01
Altın
1,824.72
ETH/USDT
1,637.60
BTC/USDT
23,760.00
BIST 100
5,074.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili'yi kabul etti. -VTR-
logo
Gündem, Asrın felaketi

Malatya'da depremlerde yıkılan binaların enkazını kaldırma çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, yıkılan binaların enkazını kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Zafer Göder, Ahmet Özler, Ayhan İşcen   | 23.02.2023
Malatya'da depremlerde yıkılan binaların enkazını kaldırma çalışmaları sürüyor Fotoğraf: Zafer Göder / AA

Malatya

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği kentte, 22 binanın enkazı kaldırıldı, Özalper Mahallesi'ndeki Hayat Sitesi de dahil 18 enkazı kaldırma çalışmaları sürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri ile kolluk kuvvetleri eşliğinde yapılan çalışmalarda, enkazlarda bulunan değerli eşyalar, polis ve askerlerce tutanak altına alınıyor.

Ayrıca bulunan kitap, fotoğraf albümü, sandık gibi farklı eşyalar ise enkazın kenarında oluşturulan alanda bir araya getiriliyor.

Binaların enkazından çıkan fotoğraflar hüzünlendiriyor

Yıkıldıktan sonra enkazlarında kaldırma çalışması sürdürülen binalarda birbirinden farklı eşyalar çıkıyor.

Bu eşyalar içinde en yürek burkanı ise aile fotoğraflarının yer aldığı albümler oluyor.

Ekipler tarafından enkazdan çıkarılan, düğün ile mezuniyet anılarının bulunduğu fotoğraflar bir araya getirilerek sahiplerinin alması için bekletiliyor.

Yardım faaliyetleri sürüyor

Öte yandan STK'lerin deprem bölgesinde yardım çalışmaları sürüyor.

Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı, depremler sonrası bölgeye yardım ve desteklerine devam ediyor.

Vakfın merkezinin bulunduğu Darende'de ilçesinde oluşturulan lojistik merkezinde, günlük 1000 aileye gıda kolisi hazırlanıyor.

İçerisinde gıda ve kahvaltılıkların bulunduğu koliler, Malatya ve Elbistan başta olmak üzere depremden etkilenen illerin kırsal bölgelerine sevk ediliyor.

Yardımlar, ilgili kurumların yönlendirmesiyle vakıf gönüllüleri tarafından depremzedelere ulaştırılıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adıyaman'da depremlerde yıkılan 3 sitenin müteahhidi tutuklandı
Şırnak'tan depremzedelere konteyner desteği
Muğla'da 4 bin 174 afetzede öğrenci okullara yerleştirildi
Depremlerin merkezi Kahramanmaraş'ta esnaf iş başına geçiyor
Hatay'da yıkılan evden ailesiyle son anda kurtulan baba, kızlarının geleceğini düşünüyor

Benzer haberler

Şırnak'tan depremzedelere konteyner desteği

Şırnak'tan depremzedelere konteyner desteği

Antakya Medeniyetler Korosu, depremde yitirdiği 7 sanatçısının anısını yaşatacak

Giresun Belediyesi arama kurtarma ekibi 16 kişiyi enkazdan sağ çıkardı

Sesini kuzenlerine duyurarak enkazdan kurtuldu

Sesini kuzenlerine duyurarak enkazdan kurtuldu
Çölyak hastası depremzedelere glütensiz gıda ulaştırmak için çalışıyorlar

Çölyak hastası depremzedelere glütensiz gıda ulaştırmak için çalışıyorlar
Malatya'da depremlerde yıkılan binaların enkazını kaldırma çalışmaları sürüyor

Malatya'da depremlerde yıkılan binaların enkazını kaldırma çalışmaları sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet