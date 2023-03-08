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Gündem, Asrın felaketi

Malatya'da depremlerde yıkılan binalardan 347'sinin enkazı kaldırıldı

Malatya Valiliği, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından kentte yıkılan binalardan 347'sinin enkazının kaldırıldığını bildirdi.

Yeter Erdine  | 08.03.2023 - Güncelleme : 08.03.2023
Malatya'da depremlerde yıkılan binalardan 347'sinin enkazı kaldırıldı

Malatya

Valilikten yapılan açıklamada, kentteki 131 bin 991 binadan 32 bin 195'inin, 372 bin 321 bağımsız bölümün de 90 bin 347'sinin acil yıkılacak, yıkık ve ağır hasarlı olduğu belirtildi.

Depremlerde 71 bin 549 konut ile 14 bin 397 ticarethanenin yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu aktarılan açıklamada, kentte yıkılan binalardan 347'sinin enkazının ise kaldırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, kentte 4 bin 145 çadır ile 3 bin 247 konteyner kurulduğu, 44 bin 539 çadır dağıtıldığı ifade edildi.

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