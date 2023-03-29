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Gündem, Asrın felaketi

Malatya'da depremlerde yıkılan binalara ilişkin tutuklu sayısı 42'ye yükseldi

Malatya'da depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar kapsamında tutuklananların sayısı 42'ye yükseldi.

Volkan Kaşik  | 29.03.2023 - Güncelleme : 29.03.2023
Malatya'da depremlerde yıkılan binalara ilişkin tutuklu sayısı 42'ye yükseldi

Malatya

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosunca, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Malatya'da yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar çerçevesinde şu ana kadar haklarında gözaltı kararı verilen 138 şüpheliden 124'ü gözaltına alındı.

Bu kişilerden 42'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer 82'si ise 58'si adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.

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