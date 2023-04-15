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Gündem, Asrın felaketi

Malatya'da depremlerde ağır hasar gören 4 katlı bina kısmen çöktü

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar alan Malatya'daki 4 katlı binanın bir kısmı çöktü.

Selami Küçükoğlu  | 15.04.2023 - Güncelleme : 16.04.2023
Malatya'da depremlerde ağır hasar gören 4 katlı bina kısmen çöktü Fotoğraf: Selami Küçükoğlu / AA

Malatya

Depremlerde ağır hasar alan İzzetiye Mahallesi Özbek Sokak'taki 4 katlı ağır hasarlı binanın giriş katındaki kolonun yıkılması sonucu, binada çökme meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Ekipler, daha önceden boşaltılan binanın enkazında kimsenin olmadığını tespit etti.

Binanın çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

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