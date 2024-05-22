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Gündem, Asrın felaketi

Malatya'da depremlerde 31 kişinin öldüğü 2 binada "kötü malzeme" kullanıldığı belirlendi

Malatya'da, 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerde yıkılan Özelif Sitesi'nde 31 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 7 sanık hakkında 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Volkan Kaşik  | 22.05.2024 - Güncelleme : 22.05.2024
Malatya'da depremlerde 31 kişinin öldüğü 2 binada "kötü malzeme" kullanıldığı belirlendi

Malatya

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca merkez Yeşilyurt ilçesi Zaviye Mahallesi Tevfik Temelli Caddesi'nde yıkılan Özelif Sitesi'ndeki Kilis ve Baydoğan apartmanlarıyla ilgili tutuksuz sanıklar A.B.H, C.A, C.C, İ.V, M.C, S,Ç. ve Ş.P. hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan hazırlanan iddianame, 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Pazarcık merkezli ilk depremde yıkılan Kilis Apartmanı'nda 27, Elbistan merkezli ikinci depremde yıkılan Baydoğan Apartmanı'nda ise 4 kişinin hayatını kaybettiği, 22 kişinin de yaralandığı hatırlatılan iddianamede, site içerisindeki binaların aynı kooperatif tarafından yapıldığı, sorumluları ile şüphelilerinin aynı kişiler olduğu kaydedildi.

Depremin ardından ölüm ve yaralanmaların olduğu binaların durumunun tespiti için Cumhuriyet Başsavcılığınca görevlendirilen bilirkişi heyeti tarafından inceleme yapıldığı, binanın kolon ve kirişlerinden karot ile demir örnekleri alınarak muhafaza edildiği belirtilen iddianamede, yıkılan binaların teknik özelliklerine işaret edildi.

Yıkılan her iki binaya ilişkin bilirkişi raporlarının detayları aktarılan iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"Kilis Apartmanı'nda 1975'teki Türkiye Deprem Yönetmeliği'ne ve TS500 1984'e göre en düşük beton dayanımı 14 MPa olması gerekirken, binadan alınan karot numunelerinde bu değer 10,91 MPa olarak tespit edilmiştir. İmalattan bu yana 32 yıl geçmesine rağmen deney sonuçlarına göre betonarme projedeki beton dayanım sınıfının sağlanamadığı, kiriş ve kolon elemanlarda etriye sıklaştırılmasının yapılmadığı ayrıca kolonlarda çiroz kullanılmadığından kaynaklı binanın birden çok sebebe bağlı olarak yıkıldığı anlaşılmıştır.

Baydoğan Apartmanı'nın ise donatılarda kısmen korozyon (paslanma) olmasından ve etriye aralıkları yaklaşık 33 santimetre olarak ölçülmesinden dolayı yönetmelik sınırlarını aşmasından kaynaklı birden çok sebebe bağlı olarak yıkıldığı anlaşılmıştır. Yıkılan iki apartmanın aynı sitede yer aldığı, siteye ait tüm proje vesaire evrakın belediyeden temin edildiği, Kilis Apartmanı'na ait proje evrakının siteye ait evrak ve proje klasörü içerisinde bulunduğu ancak Baydoğan Apartmanı'nın proje evrakının bulunmadığı görülmüştür. Yapılan incelemelerde binalarda imalata yönelik kusurlar ve imalattan kaynaklı yıkılma sebepleri tespit edilmiştir."

İddianamede, Doğu Anadolu Fay Zonu'na yakın konumda olan kentin, depremselliği yüksek bir bölgede bulunmasına rağmen şüphelilerin sorumlu olarak dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davrandığı belirtildi.

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