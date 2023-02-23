Dolar
18.88
Euro
20.00
Altın
1,825.68
ETH/USDT
1,665.30
BTC/USDT
24,233.00
BIST 100
5,104.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Asrın felaketi

Malatya'da depremden sonra otoparka çekilen araçlar görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da hasar gören araçlar otoparklara çekiliyor.

Gültekin Yetgin, Hayati Akçay   | 23.02.2023
Malatya'da depremden sonra otoparka çekilen araçlar görüntülendi Fotoğraf: Hayati Akçay/AA

Malatya

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde yıkılan binaların enkazında hasar gören araçlar, çekicilerle alınarak otoparka taşınıyor.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı otoparka getirilen araçlar, dronla görüntülendi.

Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı üyesi çekici operatörü Sezgin Kara, AA muhabirine, depremin olduğu günden bu yana vakıf olarak bölgede çalıştıklarını söyledi.

Şu ana kadar Malatya'da hasarlı 120 aracı otoparka getirdiklerini aktaran Kara, emniyetli şekilde araçları otoparka koyduklarını kaydetti.

Kara, enkazdan günlük 20-30 aracı otoparka çektiklerini belirterek, "İş makineleri enkazı kaldırdıkça biz araçları alıyoruz. Buranın dolacağını düşünüyoruz, enkazlar kalktıkça daha da fazla araç gelecektir. Araçlardan yol kenarında park edilmiş olanlar biraz düzgün ama bina yanındaki araçların hemen hemen hepsi pert şekilde." diye konuştu.

Vatandaşların araçlarını gördüğünde üzüntü yaşadığını aktaran Kara, "10-15 kişi çıkarırken araçlarının başına geldi. Zaten evlerinden dolayı üzgün, araçlarını da görünce 'Üzülüyoruz ama yapacak da bir şey yok.' dediler." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Deprem bölgelerinde afetzedelerin ısınması için 38 bin ton odun dağıtıldı
SunExpress 15 binden fazla kişiyi deprem bölgesinden tahliye etti
Yeşilay depremden etkilenen çocuk ve ebeveynleri için kriz rehberi yayınladı
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesindeki hasta tahliyesi tamamlandı
Türk Silahlı Kuvvetlerinin mobil laboratuvarları halk sağlığı için deprem bölgesinde

Benzer haberler

Deprem bölgelerinde afetzedelerin ısınması için 38 bin ton odun dağıtıldı

Deprem bölgelerinde afetzedelerin ısınması için 38 bin ton odun dağıtıldı

SunExpress 15 binden fazla kişiyi deprem bölgesinden tahliye etti

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesindeki hasta tahliyesi tamamlandı

Malatya'da depremden sonra otoparka çekilen araçlar görüntülendi

Malatya'da depremden sonra otoparka çekilen araçlar görüntülendi
Mimar Sinan'ın inşa ettiği külliye depremzedelere sıcak yuva oldu

Mimar Sinan'ın inşa ettiği külliye depremzedelere sıcak yuva oldu
Aydın'da berber ve kuaförler depremzedelere ücretsiz hizmet veriyor

Aydın'da berber ve kuaförler depremzedelere ücretsiz hizmet veriyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet