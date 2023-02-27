Dolar
18.89
Euro
20.00
Altın
1,817.31
ETH/USDT
1,636.60
BTC/USDT
23,331.00
BIST 100
5,197.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hatay’ın Antakya ilçesindeki bir plastik fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor Antakya’da Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir plastik fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor Malatya’nın Battalgazi ilçesindeki Çeçen Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
logo
Gündem, Asrın felaketi

Malatya'da depremde yıkılan binanın enkazından bir kişi sağ kurtarıldı

Malatya merkezli 12.04'de meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazında kalan bir kişi sağ kurtarıldı.

Selami Küçükoğlu   | 27.02.2023
Malatya'da depremde yıkılan binanın enkazından bir kişi sağ kurtarıldı Fotoğraf: Kemal Özdemir/AA

Malatya

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde ağır hasar alan Malatya'da, 12.04'de yaşanan Yeşilyurt merkezli 5,6 büyüklüğündeki depremde bazı binalar yıkıldı.

Çöşnük Mahallesi'ndeki Buhara Apartmanı'na eşya almak için giren 2 arkadaş enkaz altında kaldı.

AFAD, UMKE, itfaiye, jandarma ve komando birlikleri, binanın enkazında kalan 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Ekiplerin enkazdan sağ kurtardığı Musab Adiktili, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Arkadaşına eşya almasında yardımcı olan bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adıyaman'da 4,1 büyüklüğünde deprem
THY'den depremzede üniversite öğrencilerine yarım zamanlı çalışma fırsatı
Uşak'tan depremden etkilenen illere 1 milyon 341 bin 768 battaniye gönderildi
Hatay'da fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor
Isparta'da motoru bozulan eğitim uçağı araziye zorunlu iniş yaptı

Benzer haberler

Adıyaman'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Adıyaman'da 4,1 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da öğrencilerin yaptığı sobalar deprem bölgesine gönderildi

Malatya'da depremde yıkılan binanın enkazından bir kişi sağ kurtarıldı

Bakan Nebati: Tüm kurumlarımızın depremle ilgili kaynak taleplerini en hızlı şekilde karşılıyoruz

Bakan Nebati: Tüm kurumlarımızın depremle ilgili kaynak taleplerini en hızlı şekilde karşılıyoruz
Kastamonu'da depremzede kadınlar depremzede çocuklar için örgü örüyor

Kastamonu'da depremzede kadınlar depremzede çocuklar için örgü örüyor
Enkazdan 6 kişiyi kurtaran Kastamonu İHH ekipleri kente döndü

Enkazdan 6 kişiyi kurtaran Kastamonu İHH ekipleri kente döndü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet